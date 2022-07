Video ⟩ Lomažs: Pēc uzvaras pār Serbiju Luka ģērbtuvē sāka raudāt

"Priekškvalifikācija mums palīdzēja motivēties no jauna. Saprast, kur mēs esam, nevis dzīvot kaut kādos sapņos. Luka ir fantastisks cilvēks! Pēc spēles pret Serbiju viņš sapulcē ģērbtuvē nevarēja atrast vārdus, palika emocionāls. Pateikšu godīgi - sāka raudāt. Tas arī komandai iedeva papildu enerģiju, emocijas, uzticību. Viņam tas ir darbs, maizīte. Bet tad, kad atbrauc džeks no Itālijas un viņam tiešām rūp - to spēlētāji redz," sacīja Lomažs.