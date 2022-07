Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Starp Eiropu un virslīgu

Pēc Eiropas kausu spēlēm vispirms jau psiholoģiskā ziņā nav viegli atgriezties vietējā čempionāta līmenī. To apliecināja RFS un "Riga FC" spēles, un ne tikai tāpēc, ka treneri deva iespēju dažiem futbolistiem atvilkt elpu vai izmantoja tos mazāku laiku nekā ierasts. RFS spēlētāji mačā ar FK "Metta" pat pirmie zaudēja vārtus, bet augstāks kopējais komandas līmenis un atsevišķu spēlētāju augstāka meistarība tomēr darīja savu – 3:1.

Vēl grūtāk gāja "Riga FC" mačā ar Salaspils "Super Nova" – tikai 70. minūtē izdevās gūt vienīgos vārtus, bet pirms tam iespējas izcelties bija arī virslīgas jaunpienācējiem. "Riga FC" atkal papildinājumi sastāvā, kas "uz papīra" izskatās visai cerīgi (īpaši viens no tiem), taču jau ir sezonas vidus, komandai jau jābūt saspēlētai jeb sabalansētai, tā ka redzēsim, kā būs īstenībā.

Redzēsim, cik ātri un kā iekļausies komandā argentīniešu uzbrucējs Marselo Toress (bijis vienā no slavenākajiem Argentīnas klubiem "Boca Juniors", bet, pirms ieradās Rīgā, spēlēja "Pafos" komandā Kiprā), brazīliešu uzbrucējs Lukass Ranželu (spēlēja Albānijā, Austrijas pēc ranga 2. līgā, Somijā – pašreizējā Jāņa Ikaunieka komandā "KuPS", Turcijā un Ukrainā) un centra aizsargs Gustavo Dulanto no Peru.

Salaspils komanda savukārt joprojām nav ne reizes uzvarējusi, un sestdien tai ir spēle ar FK "Tukums 2000/Telms" – ar komandu, no kuras šosezon izdevās paņemt punktu Tukumā un kurai tikai ar 0:1 zaudēts savā laukumā. Varbūt beidzot?

"Valmiera FC" ar 5:1 pārspēja BFC "Daugavpils". Divus vārtus guva Raimonds Krollis, un ar 14 vārtiem ir līderis starp vārtu guvējiem. Tas ir arī Raimonds karjeras rekords vienā virslīgas sezonā. Krollis bija labākais vārtu guvējs virslīgā starp Latvijas futbolistiem iepriekšējās divās sezonās (11 un 12 vārti), bet vairāk vārtu nekā viņš ir guvis tagad, iepriekš no pašmāju spēlētājiem ir guvis Ģirts Karlsons 2016. gadā – liepājnieks tosezon spēlēja FK "Ventspils" rindās un guva 17 vārtus.

Valmieras komandā līdz sezonas beigām iesaistījies viens no spilgtākajiem pagājušās sezonas atklājumiem, 18 gadus vecais Lūkass Vapne no FK "Metta". Interesants gājiens, un būs interesanti pavērot, kas no tā iznāks.