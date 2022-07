Matrevics pēc mača pret "Škendija": Daudz interesantāka spēle nekā virslīgā

"Man pašam bija daudz interesantāka spēle, nekā virslīgā, jo bija vairāk momentu. Protams, ka neviens no mums neaizvadīja to labāko spēli. Centāmies spēlēt tā, kā tas būtu parasts virslīgas mačs. Jāņem pieredze no šīs spēles un jāmācās. Labi, ka ir tikai 1:2 un joprojām esam iekšā spēlē," stāstīja Matrevics.