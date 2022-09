Piektdien startēs Latvijas čempionāts florbolā

Vēl trīs pirmās kārtas mači ieplānoti sestdien, 10. septembrī, kad plkst. 17 Talsu Valsts ģimnāzijā viesosies "Ķekava", kas tur tiksies ar vietējo Talsu NSS/"Krauzers". Pavasarī abas vienības sacentās aizraujošā ceturtdaļfināla sērijā, kurā uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešamas visas septiņas spēles. No Talsiem prom devies viens no tās sērijas galvenajiem varoņiem, iepriekšējās virslīgas sezonas vērtīgākais spēlētājs Toms Bitmanis, bet klāt nācis cits ilggadējs Latvijas izlases spēlētājs Toms Akmeņlauks. Ķekavnieki pastiprinājušies ar pašu audzēkņiem, kuri atgriezušies no Somijas. Galvenā trenera amatu uzņēmies Klāvs Ozoliņš, bet laukumā dosies aizsargs Ralfs Orste, kuram ir uzkrāta Somijas augstākās līgas un Latvijas izlases pieredze.