Tobers: Moldova būs ļoti motivēta ieķerties pēdējā cerību salmiņā

"Tas, manuprāt, ir apsveicams solis no trenera puses, un apliecina, cik lielu darba apjomu ikdienā paveic mūsu treneris, un ne tikai izlases nometņu laikā. Nometnes ir tikai plānu īstenošanas laiks, bet viss melnais darbs tiek izdarīts starp nometnēm. Manā klubā daudzi futbolisti bija patīkami pārsteigti par to, ka izlases treneris apmeklē savus spēlētājus arī klubos. Kā spēlētājs es šādā situācijā jūtos kā komandai svarīga un nozīmīga figūra. Arī no pārējiem džekiem dzirdēju apmēram to pašu domu. Jūtamies novērtēti," stāstīja Tobers.