Pasaules hokeja čempionāta biļetes iepriekšpārdošanā būs pieejamas ar izlozes starpniecību

Tirdzniecībā būs pieejamas nedaudz vairāk nekā 7000 biļešu, no kurām apmēram 1000 būs ložu nomniekiem. Ņemot vērā ierobežoto biļešu skaitu, pirmajā biļešu tirdzniecības posmā uz Latvijas izlases spēlēm tiks veikta izloze, kurai varēs reģistrēties līdz 12. oktobrim.

Latvijas izlases spēļu dienu biļešu cenas svārstīsies no 140 līdz 325 eiro atkarībā no spēļu dienas un kategorijas. Savukārt atsevišķu spēļu biļešu cenas uz Latvijas izlases mačiem būs no 89 līdz 135 eiro.