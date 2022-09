VIDEO un AUDIO ⟩ Zaurs Džavadovs: Bieži vien visi tikai domā par uzvaru, bet aizmirst par pašu cilvēku

"Pagaidām par svaru vēl nedomāju. Šobrīd rit treniņnometne. Daudz sparinga, tehniskā darba. Par to pagaidām domāju vairāk. Protams, jāievēro diēta. Cukurs, maize, kartupeļi... Tie ir jāaizmirst," par gatavošanos cīņai pastāstīja kikbokseris, piebilstot, ka šobrīd viņš stresu vēl neizjūtot. Tas parādīšoties pēdējā nedēļā.

Cīņas sportā atšķirībā no citiem sporta veidiem sportisti ceturtā gadu desmita otrajā pusē bieži vien rāda savas karjeras teju labāko sniegumu. Džavadovs norādīja, ka, viņaprāt, cīkstoņi karjeras gaitā iemācās arvien labāk rūpēties par sevi, kā arī kļūst mentāli spēcīgāki. Līdz ar to pieredzes bagātākiem cīkstoņiem, neskatoties uz to, ka cīņas sports ir ļoti fizisks, liela priekšrocība ir tieši viņu psiholoģiskā noturība un sava ķermeņa labāka izzināšana.