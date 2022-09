Buncis: Biļetes uz Latvijas izlases spēlēm PČ būs pieejamas, sākot no 30 eiro

Pagājušajā nedēļā preses konferencē organizatori atklāja, ka Latvijas izlases spēļu dienu biļešu cenas svārstīsies no 140 līdz 325 eiro atkarībā no spēļu dienas un kategorijas. Savukārt atsevišķu spēļu biļešu cenas uz Latvijas izlases mačiem būs no 89 līdz 135 eiro.