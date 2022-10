Morozs: Mēģināsim darīt visu, kas atkarīgs no mums

""Bašakšehir" spēlē ļoti saturīgu, modernu un fizisku futbolu ar ļoti kvalitatīviem spēlētājiem. Grūti atrast nianses, kuras varam izmantot savā labā. Taču mums ir savs plāns, esam apzinājuši situācijas, kuras varam izmantot, lai pārtrauktu šo sēriju. Mēģināsim darīt visu, kas atkarīgs no mums. Neatkarīgi no tā, kurā līmenī spēlējam, cenšamies to darīt katrā cīņā. Kāds būs rezultāts? To redzēsim pēc spēles. Pretī ir ļoti solīda komanda, kurā ir tādi spēlētāji, kā, piemēram, Lukass Biglija, kuram ir daudz spēļu Argentīnas izlasē. Ir patīkami, ka varam būt šajā līmenī un cīnīties ar tādiem spēlētājiem, tas ir bonuss," stāstīja Morozs.