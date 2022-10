Video ⟩ Artjoms Ramlavs: Man nācās viņu lauzt, lai kļūdītos viņš

Vžesinskis savas karjeras laikā uzvarējis 26 no 30 cīņām.

"Šajā cīņā man vajadzēja iziet no savas komforta zonas," pauda 33 gadus vecais Ramlavs. "Esmu vairāk bokseris-spēlētājs. Viņš tomēr bija mājinieks, un katrs moments, kurš man neizdotos, nāktu par labu viņam. Man nācās viņu lauzt, lai kļūdītos viņš un lai šīs kļūdas izmantot varētu es. Tas arī sanāca, un arī čempiona raundā uzvarēju... Visas cīņas laikā gāju uz priekšu, iniciatīva piederēja man."

Bokserim pēc atgriešanās mājās dēls uzdevis jautājumu: kāpēc tika atņemta josta? Viņam bijis grūti atbildēt. Arī to, vai josta tomēr nonāks Latvijas boksera īpašumā.

Pēc cīņas viņam vajadzēja sašūt pārsistās uzacis, bet poļi nolēma to nedarīt. Atgriežoties Rīgā, viņš devās uz Paula Stradiņa klīnisko universitātes slimnīcu, kur brūces atplēsa un aizlāpīja.

"Vžesinskis nebija spēcīgākais bokseris, ar kuru esmu ticies. Liekas, ka brits [Arčijs Šarps], kuram zaudēju, bija labāks. Arī šeit, Rīgā, esmu boksējies ar spēcīgākiem pretiniekiem," norādīja Ramlavs. "Pēdējo reizi šajā svara kategorijā cīnījos 2019. gadā, kad boksējos pret to pašu britu. Man nācās nokāpt divīziju zemāk, un svara zaudēšana nedaudz izmainīja manus plānus. To varēju just sestajā, septītajā un astotajā raundā, kad jutos paguris."