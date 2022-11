Video ⟩ Porziņģis, gūstot 31 punktu, palīdz "Wizards" pārspēt "Jazz"

Porziņģis pēc viena mača izlaišanas atgriezās laukumā un guva 31 punktu, 32 minūšu un 36 sekunžu laikā realizējot astoņus no 12 divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Latvijas basketbolists atzīmējās ar vairākām spilgtām epizodēm, tajā skaitā pēc komandas biedra neprecīzā metiena triecot bumbu grozā no augšas.