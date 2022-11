Ronaldu par nesportisku uzvedību saņem divu spēļu diskvalifikāciju un naudas sodu

Portugāles futbolists Krištianu Ronaldu saņēmis divu spēļu diskvalifikāciju un 50 tūkstošus britu mārciņu lielu naudas sodu (apmēram 58 tūkstoši eiro) par to, ka pēc vienas no pagājušās sezonas spēlēm pusaugu fanam izsita no rokām telefonu, trešdien paziņoja Anglijas Futbola asociācija (FA).