IIHF aizrāda Krievijai par karu atbalstošu plakātu lietošanu hokeja spēlēs

Lēmumā žūrija ņēma vērā arī to, ka nav pierādījumu, ka komandas vai līga būtu veikuši kādas darbības, lai ierobežotu to, kādus plakātus fani ienes arēnās un ka no FHR iesniegumiem ir skaidrs, ka tā nav veikusi nekādas darbības un nav ieteikusi nevienai no tās jurisdikcijā esošajām līgām vai komandām nodrošināt, lai neparādītos jebkādi plakāti arēnās vai ieraksti komandu vai līgu sociālo mediju kontos ar kara veicināšanu vai atbalstu.