Laksa sakrāj "double-double" uzvarētā FIBA Eirolīgas mačā

Laksa laukumā pavadītajās 37 minūtēs un 24 sekundēs realizēja trīs no 14 divu punktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Tāpat viņa statistikā atzīmējās ar 14 atlēkušajām bumbām, divām piezīmēm, divām kļūdām, vienu pārtvertu piespēli, diviem bloķētiem metieniem, sakrāja +/- rādītāju +19 un efektivitātes koeficientu 15.