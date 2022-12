Lomažam spilgts un produktīvs sniegums Vācijas čempionāta spēlē

Lomažs 12 sekundes pirms pamatlaika beigām atbildīgā brīdī realizēja divus soda metienus, panākdams 95:92. Mājinieki savā nākamajā uzbrukumā izspēlēja līdz brīvam tālmetienam un 6,7 sekundes pirms finālsvilpes Džeimss Vudārds izlīdzināja rezultātu, bet otrā laukuma galā Deveins Rasels pēc piezīmes izprovocēšanas realizēja vienu no diviem "sodiņiem" (96:95). Hamburgas basketbolisti devās pēdējā uzbrukumā, kurā Lomažs pārtvēra bumbu un pēdējā sekundē to meta gaisā, lai neļautu pretiniekiem to atgūt.