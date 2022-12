"Blue Jackets" ar Merzļikinu rezervē uzvar "Blackhawks"

Jonass Korpisalo "Blue Jackets" vārtos atvairīja 26 no 27 metieniem, kamēr otrā laukuma galā Alekss Steloks tika galā ar 34 no 37 ripām. Merzļikins nav spēlējis kopš 13.decembra, bet šonedēļ viņš pēc atlabšanas no saslimšanas atgriezās komandas treniņos.