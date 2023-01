Ābols: Es labāk ņemu nesmuku uzvaru

2024. gada čempionāts būs vienas no pēdējos gados retajām junioru meistarsacīkstēm, kas norisināsies ārpus Ziemeļamerikas - turnīrs no 26. decembra līdz 5. janvārim tiks aizvadīts Zviedrijas pilsētā Gēteborgā. "Neesam labi spēlē ar ripu, bet to uzreiz neizmainīt. Vajadzīgs ilgāks sagatavošanās posms, bet junioru hokejā to nav iespējams izdarīt. Tāpat junioriem ir ļoti mainīgs sastāvs no turnīra uz turnīru," vēlamos uzlabojumus izlases darbā komentēja Ābols.