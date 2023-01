NHL nosauc Zvaigžņu spēles divīziju komandu galvenos trenerus

Metropolitēna divīzijas komandu vadīs Rods Brindamūrs no Karolīnas "Hurricanes", Atlantijas divīzijas komandas treneris būs Džims Montgomerijs no Bostonas "Bruins", Centrālās divīzijas komandu vadīs Pīters Debūrs no Dalasas "Stars", bet -par Klusā okeāna divīzijas komandas galveno treneri iecelts Brūss Kesidijs no Vegasas "Golden Knights".