Itālijas mediji: "Valmiera FC" gribēja 2,5 miljonus, Krolli salīdzina ar Holannu

"Spezia" komandā šosezon labākais vārtu guvējs ir Angolas futbolists Mbala Nzola, kurš Itālijas A sērijas čempionātā ir viens no labākajiem "bombardieriem" ar deviņiem trāpījumiem 18 mačos.

"Ar aģentu un "Valmiera FC" īpašnieku esam runājuši, ka nākamais solis ir jāveic apdomīgi. Starpība starp Latvijas un Top 5 līgu līmeni tomēr ir kosmiska, tur ir grūti ielēkt vilcienā. Soļiem uz priekšu jābūt pakāpeniskiem. Ļoti svarīgs ir spēles laiks. Tāpēc aģentam teicu - svarīgākais, lai man dod iespēju, pārējais ir atkarīgs no manis, vai es to izmantošu. Tas ir mans vienīgais uzstādījums - lai man dod iespēju. Ja nevelku to līmeni, tad nevelku."