Pētījums: Anglija dominē pasaules bagātāko futbola klubu Top 20 sarakstā

Vadoties pēc klubu ieņēmumiem, 11 no 20 pasaulē bagātākajām futbola komandām 2021./22. gada sezonā bija Anglijas premjerlīgas vienības.

Top 20 iekļuvušas trīs komandas no Itālijas un trīs no Spānija, divi Vācijas klubi un vēl arī viens klubs no Francijas.