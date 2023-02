Irbe par Starptautisko olimpisko komiteju: Tur nauda runā daudz skaļāk par sasniegumiem un mērķiem

"Tur nauda runā daudz skaļāk par sasniegumiem un mērķiem. Un vispār sports šobrīd ir ļoti tendēts uz komerciju, kas varbūt pat nav slikti, jo dopings ir kļuvis atklātāks un puslegāls. Ar to tēlo, ka cīnās. To mēs redzam skandālā ar Krievijas Antidopinga aģentūru un it kā tēlo, ka cīnās, bet aicina atpakaļ," stāstīja Irbe. "Tur nekas nav mainījies, tur vispār nav nekādas durvis atvērtas. Kā tu vari runāt par atgriešanos olimpiādē, ja antidopinga lieta vēl nav aizvērta?"