Sotnieks par karjeras beigšanu izlasē: Biju izlēmis jau pagājušajā gadā

"Pagājušajā gadā biju nolēmis, ka tas man būs pēdējais čempionāts. Tikai nesanāca to [publiski] pateikt, jo bijām domājuši, ka izlasei ies labāk, tiksim ceturtdaļfinālā. Bija kā bija. Tagad domāju, ka pirms izlases to pateikšu. Gadi ir nospēlēti. Lielākais prieks par to, ka izdevās nospēlēt visus čempionātus pēc kārtas. Es neizlaidu nevienu spēli. Par to pašam prieks un gandarījums. Protams, bija kļūdas, augšā un lejā. Tam visam es izgāju cauri, nebija viegli. Tās bija 14 sezonas, 13 čempionāti pēc kārtas. Tas atņēma ļoti daudz spēka un brīvā laika," sarunā ar LTV sacīja Sotnieks.