Latvijas bokseri nepiedalīsies amatieru čempionātos, kuros ļauts startēt agresorvalstu sportistiem

Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) rīkotais pasaules čempionāts sievietēm norisināsies no 15. līdz 31.martam Ņūdeli, Indijā, bet vīriešiem meistarsacīkstes iecerētas no 1. līdz 14.maijam Taškentā, Uzbekistānā. Šajos čempionātos plānota arī Krievijas un Baltkrievijas bokseru dalība, tāpēc vairākas valstis paziņojušas, ka boikotēs meistarsacīkstes.

Lēmumu par Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību sacensībās pērn oktobrī pieņēma IBA valde, kuras sastāvā bez organizācijas prezidenta Umara Kremļova no Krievijas ir arī pārstāvji no Ukrainas, Kamerūnas, Puertoriko, Taizemes, Grieķijas, Franču Polinēzijas, Marokas, Kataras, Spānijas, Svatini, Šrilankas, Austrālijas, ASV, Ungārijas un Ķīnas, kā arī sportisti no Indijas un Brazīlijas.