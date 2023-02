Bērziņš Taivānā debitē ar "double-double"

Bērziņš laukumā bija 27 minūtes un 42 sekundes, kuru laikā, realizējot vienu no trijiem divu punktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un piecus no desmit soda metieniem, guva desmit punktus. Viņš statistikā atzīmējās arī ar 11 bumbām zem groziem, divām rezultatīvām piespēlēm, nopelnīja trīs piezīmes un sakrāja +/- rādītāju +11.