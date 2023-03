“Ja gribi uzvarēt, nebaidies zaudēt!” Latvijas futbola leģendas

Uzzinājuši, ka esam futbolisti no Latvijas, mūs silti uzņēma un iedeva pa glāzei vīna. Izdzērām, normāli, bet, kad izgājām karstajā saulē, apreibām.

Ulbergs bija dusmīgs, teica: “Tu vēl neesi sastāvā un jau sāc dzert, man tādus nevajag”. Tā nu mūs vairākus spēlētājus aizsūtīja mājās.” Lieta tāda, ka pamatsastāvā bija 18-20 spēlētāji, bet uz sboriem brauca vairāk - 25, no kuriem izvēlējās labākos. Tā nu Leonards savas futbolista gaitas turpināja Rīgas Vagonrūpnīcas komandā, bet “Daugavā” spēlēja kā dublieris. “Toreiz bija sarežģīti - lai saņemtu algu, bija jāspēlē kāda uzņēmuma komandā,” viņš paskaidro.

Tolaik “Daugavas” sastāvā spēlēja tādas futbola zvaigznes kā Gunārs Ulmanis un Grigorijs Smirnovs. Andžāns iestarpina, ka Ulmani uzskata par labāku spēlētāju par Smirnovu, kurš bija ātrs un spēja iesist daudz golu. “Ulmanis bija tehnisks un nebija skops, viņš izbaudīja spēli un mīlēju futbolu.” Viņš labi atceras 1960. gada leģendāro “Daugavas” spēli ar Krievijas “Dinamo” , kad Smirnovs slavenajam vārtsargam Ļevam Jašinam iesita trīs golus, no kuriem vienu neieskaitīja. “Toreiz futbols bija tik populārs, ka biļetes dabūt nevarēja, milicija zirgos stāvēja pie ieejas."

No privātā arhīva

Foto: No privātā arhīva

“Ar ko spēlējām, neatceros, bet spēle bija baigā. Līdz puslaika beigām vēl nospēlēju, bet tad kāja sāka pampt. Pēc pusotra mēneša, kad jau komandu trenēja Šomlajs (pieaicinātais ungāru treneris Režē Šomlajs), man noņēma ģipsi, un viņš teica: “Davai, skrien.” Toreiz tā bija jauna ārzemju metode - nevis gulēt un veseļoties, bet staigāt un skriet. Lai gan beidzot 1967/68. gada sezonu biju spēka gados, sapratu, ka vairs nevaru tik daudz braukāt apkārt, jo man auga divi dēli – bija jārūpējas par ģimeni.” Karstasinīgais ungārs Šomlajs noskaitās – viņš no futbolistiem prasīja pilnu atdevi – nekādu pusslodzi, arī Leonardam raksturs nebija no tiem pielaidīgākajiem, rezultātā viņš “pacēla cepuri” un aizgāja no “Daugavas”.