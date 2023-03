Video ⟩ Bļugers: Maiņas darījums mani pārsteidza

Bļugers trešdien no "Penguins" vienības tika aizmainīts uz Vegasas "Golden Knights".

"Tas bija ļoti negaidīti - pārsteidza mani nesagatavotu," vietējiem medijiem Ziemeļamerikā teica Bļugers. "Pie manis tobrīd viesojās mans tēvs, mēs par to uzzinājām kopā. Man īsti nebija laika domāt... Man par to paziņoja ap septiņiem vakarā, bet jau pirms vienpadsmitiem izlidoju no Tampas."