Video ⟩ NBA atņem Adetokunbo mākslīgi panāktu "triple-double"

Savu 10. atlēkušo bumbu Adetokunbo ieguva mākslīgā veidā. Pašās spēles beigās viņš aizskrēja līdz "Wizards" grozam, saņēma informāciju no komandas, ka nepieciešama vēl viena atlēkusī bumba un būs "triple-double", pameta bumbu pret groza stīpu un noķēra to. Spēles protokolā līdz ar to viņam tika ierakstīts, ka izcīnījis 10 bumbas.