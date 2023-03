Video ⟩ Porziņģis pēc karjeras rekorda: Komandas biedri mani laukumā atrada

"Varam meklēt dažādus attaisnojumus un teikt, ka mums ir četras spēles piecās dienās, tomēr savs darbs ir jāpadara," neapmierināts par zaudējumu tiešajiem konkurentiem bija latviešu basketbolists. "Diemžēl to neizdarījām. Tagad uzvara būs jāizcīna atkārtotajā mačā."

Jau vēstīts, ka trešdienas mačā Porziņģis laukumā bija 37 minūtes un 49 sekundes, kuru laikā realizēja desmit no 12 divpunktu metieniem, septiņus no desmit tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Latvieša kontā arī piecas bumbas zem groziem, piecas rezultatīvas piespēles, viena kļūda un piecas personīgās piezīmes. Spēli Porziņģis noslēdza ar labāko +/- rādītāju komandā +8.