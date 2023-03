Kurucam astoņi punkti uzvarā pār Bertānu un Pasečņiku

Kurucs, maču sākot starta pieciniekā, laukumā pavadīja 17 minūtes un 21 sekundi, realizēja savu vienīgo divpunktu metienu un divus no četriem tālmetieniem, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva divas kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, tika pie negatīva +/- rādītāja (-2) un trīs efektivitātes koeficienta punktiem.

Bertāns, arī spēlējot sākumsastāvā, 24 minūtēs un 53 sekundēs grozā raidīja vienu no sešiem tālmetieniem, atdeva trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, guva negatīvu +/- rādītāju (-1) un nopelnīja divus efektivitātes koeficienta punktus.

Pasečņiks iesaistījās no rezervistu soliņa un 17 minūtēs un 40 sekundēs atzīmējās ar zemu metienu precizitāti - viens no pieciem divpunktu metieniem un viens no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī četras atlēkušās bumbas, viens bloķēts metiens, trīs piezīmes, izprovocēti pieci sodi, negatīvs +/- rādītājs un arī divi efektivitātes koeficienta punkti.