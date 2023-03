Leģendārais Linekers atgriezīsies BBC ēterā

Reaģējot uz Linekera ierakstu, BBC atcēla viņu no sporta programmas "Match of the Day" vadīšanas, jo šādi izteikumi pārkāpjot tās objektivitātes noteikumus, savukārt BBC tika apsūdzēta vārda brīvības apspiešanā. Solidarizējoties ar Linekeru, savus pienākumu atteicās pildīt arī daļa komentētāju, analītiķu un bijušo premjerlīgas spēlētāju, kā rezultātā BBC nācās atcelt vairākas nedēļas nogalē paredzētās sporta programmas.