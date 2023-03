Video ⟩ Timmam 14 punkti trešajā zaudējumā pēc kārtas Puertoriko

Timma 31 minūtēs un 35 sekundēs laukumā realizēja divus no četriem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Tāpat viņa kontā trīs atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēli, trīs kļūdas, divas pārtvertas bumbas. Timma arī nopelnīja divas personīgās piezīmes un izprovocēja trīs piezīmes pretiniekiem, maču noslēdzot +/- rādītāju +2 un efektivitātes koeficientu 8.