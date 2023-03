Video ⟩ Jurjānei "double-double" un uzvaras metiens Turcijas čempionāta spēlē

Laukumā pavadītajās 32 minūtēs un 29 sekundēs Jurjāne realizēja divus no astoņiem divpunktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Viņas kontā bija arī divas rezultatīvas piespēles, viens bloķēts metiens, četras kļūdas, četras piezīmes, negatīvs +/- rādītājs (-1) un 17 efektivitātes koeficienta punkti.