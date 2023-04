LFF kongresā netiek lemts par labu izmaiņām statūtos

Kongresa sākumā bija ieradušies 77 no 99 esošajiem federācijas biedriem, bet tā gaitā skaits auga līdz 81 biedra pārstāvniecībai klātienē. LFF biedrus ar vēstījumiem uzrunāja arī FIFA, UEFA un Saeimas pārstāvji, kā arī LFF ģenerālsekretārs Arturs Gaidels sniedza ziņojumu par LFF darbu pārskata periodā.

Tāpat balsojumā par 13 LFF biedru parakstīto ierosinājumu veikt grozījumus LFF statūtu 31. panta 3. punktā, kas nosaka LFF valdes ievēlēšanas procesu un noteikumus, tika pieņemts lēmums to nedarīt. Par labu izmaiņām balsoja 22 biedri, kamēr 49 balsoja pret un deviņi atturējās. Saņemot attiecīgas rekomendācijas no UEFA un FIFA, nākotnē tiek plānota diskusija par izmaiņām attiecīgajā un ar to saistītajos LFF statūtu punktos.