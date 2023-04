Video ⟩ "Liepāja" sezonas rezultatīvākajā spēlē uzvar Salaspilī; "Auda" pieveic "Daugavpili"

Jau trešajā minūtē pēc Gotjē Mankendā piespēles no soda laukuma labās puses viesus vadībā no vārtu priekšas izvirzīja Dodo jeb Luiss Paulu Ilariu.

Salaspiliešiem cenšoties rezultātu izlīdzināt, pēc Oļega Laizāna izpildītā brīvsitiena no kreisās puses bumba no vārtu priekšas iespurdza vārtos no Roberta Krista Jaunarāja-Janvāra. Izskatījās, ka vārtus viņš guva ar sāniem.