Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Pirmais starpfinišs, pirmie līderi, pirmais atbrīvotais treneris

Skaidrs, ka gribētos, lai Mārcis spēlē vairāk, taču - un to netieši ir teikuši cilvēki, kuri nav tieši saistīti ar FS "Jelgava", bet ir klāt Jelgavas futbolā - tas nav šāda pavērsiena iemesls - runā, ka trenera Pērkona dēļ no kluba esot aizgājuši vairāki cilvēki. Neesot varējuši satikt. Varbūt, izmeklēšanu negrasos veikt. Treneri Pērkonu zinu tikai sveicināšanās līmenī, tāpēc nevaru par viņu neko sliktu teikt. Katrā ziņā viņa paveiktais ir atzīmēšanas vērts un jācer, ka tas viņam palīdzēs turpināt karjeru futbolā. To viņam novēl arī Jelgavas komandas vadība.

Vispār jau grūti iedomāties, kā šajā komandā iejustos treneris no malas. Galvenie treneri nav paturēti komandās, kas uzvar Čempionu līgā vai kādā no TOP 5 līgām, mums pašiem taču Romāns Grigorčuks aizgāja no FK "Ventspils" pēc komandas vēsturiskās iekļūšanas Eiropas līgas grupu turnīrā. Laiks rādīs, kā šāds pavērsiens ietekmēs gan komandu, gan nu jau bijušo tās galveno treneri. Pēdējā spēlē trenera Pērkona vadībā jelgavnieki atspēlējās un paņēma punktu no FK "Tukums 2000/Telms" - 2:2.