Konceptuāli atbalsta finansējuma piešķiršanu LBS dalībai FIBA finālturnīros

Finansējums abiem pasākumiem paredzēts no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta programmām. Tomēr piešķirtā finansējuma apmērs vēl neesot zināms, jo tikšot precizētas tāmes.

Arī Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidents Aigars Kalvītis vērsa uzmanību uz to, ka, lai arī līdz IIHF pasaules čempionātam hokejā Latvijā ir palikušas vien desmit dienas, neesot skaidrs par finansējumu čempionāta organizēšanai. Gadījumā, ja valsts nepiešķirs nepieciešamo finansējumu 750 000 apmērā, to radīs no LHF līdzekļiem, kas būtiski ietekmēšot hokeja turpmāko attīstību.