"Paris Major". Kas mūs sagaida izslēgšanas spēlēs?

Vai "Liquid" jau izbruģēts ceļš līdz pusfinālam? Cīņa pret parocīgo "Apeks"... uz papīra..

Internacionālā vienība "Apeks" līdz ar nagiem izcīnīja savu vietu izslēgšanas spēlēs, iepriekšējā mačā noguldot "Ninjas in Pyjamas". "Apeks" komandas spēlētājs "STYKO" pēc spēles sacīja, ka tieši "Liquid" esot bijuši visvājākais pretinieks viņu ceļā uz TOP8. Atgādināsim, ka "Challenger Stage" atklāšanas spēlē "Liquid" kapitulēja papildlaikā saviem ceturtdaļfināla pretiniekiem "Apeks". Nav noslēpums, ka "Liquid" ir uzņēmuši apgriezienus un viņu sniegums ir uzlabojies no spēles uz spēli, kas nav laba zīme priekš "Apeks". Vienai no viszemāk izsētajām komandām "Apeks" būs jāmeklē pēc ekstra instrumentiem, lai milzīgajā arēnā spētu apturēt "Liquid" spēlētājus, kuri spēlējuši neskaitāmos finālos.

Uz papīra, salīdzinot ar "broky" un "FaZe", šis pretinieks ir daudz ērtāks Marekam "YEKINDAR" Gaļinskim un "Liquid", ja raugāmies tikai statistikas un pieredzes kontekstā. Neapšaubāmi, Ziemeļamerikas "Liquid" ir izteikts favorīts šajā spēlē un tā būtu traģēdija, ja mēs neredzētu "YEKINDAR" pusfinālā. Starp šīm komandām jau ir zināma vēsture "Challenger Stage" posmā, bet grūti ieraudzīt "Apeks" trifumu šajā mačā, kur būs tūkstošiem skatītāju, augsti decibeli un mačā tiks spēlētas vismaz divas vai pat trīs kartes.

Talantīgais "ZywOo" pret čempionāta pārsteigumu "Into The Breach"

Francijas milzim "Vitality" ir potenciāli visgrūtākais uzdevums šajā etapā. Lai gan sastāva kodolu neveido francūži, "Vitality" ir bagātīga vēsture ar sasniegumiem, it īpaši ar Francijas sastāvu. Visa Francija un fani gaidīs tikai un vienīgi titulu šajā turnīrā, tāpat arī bijušais pasaules labākais spēlētājs "ZywOo" lūkosies pēc sava pirmā "Major" zelta. Ļoti iespējams, ka "Vitality" mēs redzēsim, tiekoties ar Mareku pusfinālā, bet sākumā ir jātiek pāri Apvienotās Karalistes "Into The Breach", kuri ir pārsteiguši ikvienu, kas sekojuši līdzi šim čempionātam. Ceļā uz izslēgšanas spēlēm, "Into The Breach" pārspēja masīvus favorītus kā "ENCE", "FaZe" un arī "fnatic".