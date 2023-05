Alkarass kļūst par pasaules ranga līderi

Dānis Holgers Rūne pakāpies no septītās uz sesto vietu, apsteidzot neitrālo tenisistu Andreju Rubļovu, kamēr Janiks Siners no Itālijas joprojām ieņem astoto vietu, devītais ir Teilors Frics no ASV, bet labāko desmitnieku tāpat kā iepriekšējā rangā noslēdz kanādietis Fēliks Ožē-Aljasims.