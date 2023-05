Ultrariteņbraucējs Sprude ar jaunu rekordu kļūst par Eiropas čempionu 500 jūdžu distancē

"Atbraucot uz sacensībām neuzskatīju sevi pa favorītu, to arī apliecināja mans starta laiks, jo visi sacensību favorīti startēja pēc manis. Bet vienā no pēdējiem treniņiem Kuldīgā man vērtīgu padomu iedeva riteņbraucējs Ģirts Vēvers - "piedāvā pārējiem savu tempu, un lai viņi ķer tevi."," pēc sacensībām atklāja Sprude. "Pie tā arī pieturējos pirmos 400 kilometrus, un tas vainagojās ar panākumu. Grūtākais posms bija, kad piedzīvoju kritienu ap 200 kilometru, kā rezultātā varēju izstāties no sacensībām, un nakts posms, kad bija jācīnās ar miegu, bet tur lielu darbu paveica mana komanda - Arno Ķikurs un Roberts Poriņš. Esmu ļoti priecīgs un pateicīgs visiem, kas mani atbalstīja ceļā uz Eiropas čempiona titulu."