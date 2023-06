Video ⟩ "Auda" izcīna uzvaru futbola virslīgas spēlē

Mača sākumā vairākas labas vārtu gūšanas iespējas bija jelgavniekiem, taču 18. minūtē vadībā izvirzījās "Auda". Pēc centrējuma no labās puses ar galvu pa vārtiem no vārtsarga laukuma līnijas sita Abioduns Ogunniji. "Jelgavas" vārtsargs Edgars Andrejevs bumbu atsita, taču tieši sev priekšā, Ogunniji raidot to vārtos ar atkārtotu sitienu.