Video ⟩ Artis Ābols: Emocionālais lādiņš hokejistiem palīdzēja nejust sāpes. Problēmas bija

"To puzles gabaliņu ir daudz - čempionāts mājās, kā visi čaļi saka - mikroklimats salīmējās tā... mēs augām no spēles uz spēli. Slikti sākām čempionātu, bet uz ļoti pozitīvas nots to noslēdzām. Kļuvām labāki un labāki, un skaidrs, ka pēc mača ar Zviedriju emocionālais lādiņš bija ļoti liels, ko noteikti deva skatītāji un arī tie, kas bija ārā, pie "Arēnas Rīga" fanu zonā. To visi redzēja. Tas palīdzēja nejust kādas sāpes - daudziem bija problēmas ar veselību. Tas pats Kaspars Daugaviņš spēlēja ar vidusauss iekaisumu, turnīra sākumā viņš ar vienu ausi īsti nedzirdēja un dzēra antibiotikas. Problēmas bija arī Tomam Andersonam un vēl citiem čaļiem. Arī Rodrigo [Ābols] pēc spēles ar Čehiju, kur viņam bija ekstremāli liels spēles laiks - 26 ar pusi minūtes -, viņam radās problēmas ar kāju, un nākamās spēles spēlēja ar pretsāpju līdzekļiem," atklāja Ābols.