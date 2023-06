Video ⟩ Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Starpfinišs. ... un sākas viss no gala

Latvijas "Optibet" futbola virslīgā aizvadīta puse no spēlēm – 18 spēļu kārtas jeb divi riņķi – un cīņā par titulu sākas viss no gala – līdera "Riga FC" pārsvars pār tuvāko sekotāju RFS ir tikai viens punkts. Savukārt turnīra tabulas daļā no 3. līdz 6. vietai "blīvums" nemazinās, turklāt pirmajam sešiniekam seko vēl 2-3 komandas. Pēc izlašu pauzes (spēles virslīgā atsāksies 25. jūnijā) būs aizraujošs turpinājums. Vai pirms abu līderu savstarpējās tikšanās 30. jūnijā "Skonto" stadionā starp viņiem būs viens punkts – tas vēl nav teikts...