Latvijas futbolisti pie pilnām "Skonto" stadiona tribīnēm spēkosies ar Turciju

"Tas ir trenera lēmums, taču pats personīgi nezinu, kā tas notika, jo spēlētāji, kas spēlē ārzemēs, lidoja no rīta prom. Nevienu no viņiem nesatiku un aizlidoju uz Nīderlandi. Man bija neliela mikrotrauma, un nevarēju spēlēt nākamajā spēlē, tādēļ viss fokuss bija uz to. Ja treneris pieņēma tādu lēmumu, tad tas bija pamatots. Ja pārkāpa disciplīnu, tad attiecīgi jābūt sekām," intervijā TVNET norādīja Latvijas izlases uzbrucējs Roberts Uldriķis.