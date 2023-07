Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā debitēs jauna komanda "Rīgas Zeļļi"

"Mūsuprāt, pats galvenais profesionāla sporta kluba uzdevums ir izklaidēt skatītāju. Tādēļ viens no mūsu vadmotīviem ir šāds: "Rīgas Zeļļi" ir kas vairāk nekā tikai basketbola spēle! Vēlamies panākt ciešu saikni ar kluba biedriem, faniem un visu Rīgas komūnu. Līdz ar to mūsu identitāti veidos atraktivitāte laukumā un ārpus tā. Ticam, ka, apvienojot spēkus un pieredzi no dažādām sfērām, varam izveidot ko patiesi jaudīgu."