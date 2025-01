31.minūtē ar otro metienu trešdaļā pēc uzvarēta iemetiena zviedru zonā Latvija panāca 1:3. Pēc Sieradzka piespēles no laukuma kreisā stūra vārtus guva Ēriks Mateiko, gūstot savus ceturtos vārtus piecās turnīra spēlēs. Viņa no zonas centra raidītā ripa trāpīja pa Telina kājsargu un pārkūleņoja tam pāri, pēc atsitiena no vārtu kreisā staba ielidojot vārtos.