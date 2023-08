Video ⟩ Grandiozajā "Drift Masters" Eiropas čempionāta Rīgas posmā uzvar Šenehans, Bertānam augstā otrā vieta

Šenehens Bertānam bija sānos jau no paša pirmā pagrieziena, noturot minimālu distanci līdz pat pašam finišam. Tādējādi Džeks Šenehens varēja svinēt savu pirmo šīs sezonas uzvaru, vienlaikus pārņemot arī kopvērtējuma līdera godu. Bertāns gan arī varēja priecāties, jo ceļā uz otro vietu pārspēja divus no pasaulē labākajiem drifteriem, līdz ar to šis noteikti ir viens no jaunā latviešu driftera lielākajiem sasniegumiem viņa līdzšinējā karjerā. Trešo goda pjedestāla pakāpienu ieņēma Rintanens, liekot skaļi gavilēt kuplā skaitā sanākušajiem somu skatītājiem.