Mūziķis Kārlis Būmeisters trešo reizi startēs "Ironman" sacensībās Tallinā

"Man visizaicinošākais ir sacensību pirmais – peldēšanas posms. Īsti nezini, kāds būs temps un daudz kas ir atkarīgs no pārējiem dalībniekiem. Ir gadījies, ka šīs distances vidū kāds pēkšņi izdomā peldēt brasā un no visa spēka ar papēdi iesit pa vēderu, kas mentāli uz brīdi izsit no līdzsvara. Tomēr, noslēdzot peldēšanas posmu, sacensības faktiski tikai sākas," stāsta Kārlis. Neskatoties uz atsevišķiem starpgadījumiem, kas sacensību laikā var notikt, triatlonisti kopumā esot draudzīgi un savstarpēji atbalstoši. "Tā ir ļoti simpātiska šī sporta veida iezīme, ka triatlonisti ir gatavi viens otram palīdzēt un dalīties ieteikumos kā par labāko riepu spiedienu un piemērotāko brīdi, kurā iestiprināties ar želejām, tā arī citām tēmām. Triatlons sportiska entuziasma līmenī nav sacensība vienam ar otru, bet gan ar sevi, un vienlaikus tu pats sev esi arī lielākais pretinieks," atzīst mūziķis.