Jēkabpilī norisināsies labdarības spēle ar pazīstamu hokejistu dalību

Jēkabpils sporta hallē no plkst.11 līdz plkst.18 ikvienam interesentam būs iespēja nofotografēties ar pasaules čempionāta bronzas kausu, bet pasākuma noslēgumā Jēkabpils stadiona teritorijā uzstāsies grupas "Jauda" no Līvāniem, "Arhīvs" no Jēkabpils un "Opus Pro".