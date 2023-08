Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: "Valmiera" neizmanto iespēju. Kļūst vēl jautrāk

Valmierieši abus vārtus arī guva pēc stūra sitieniem. Vispirms savus pirmos vārtus virslīgā guva 19 gadus vecais divmetrinieks (centra aizsargs) Niks Sliede. Liepājas futbola audzēknis pagājušajā sezonā bija viens no Tukuma komandas pamatspēlētājiem (piedalījās 27 spēlēs), pirms tam nedaudz spēlēja RFS rindās un aizvadīja 7 spēles Zagrebas "Lokomotiva" U19 komandā Horvātijā. Tad izcēlās cits aizsargs – Roberts Veips. Iespējams, ka spēles turpinājums būtu arī citādāks, ja viesi tik ātri nebūtu atguvuši pirmos vārtus, taču notika tā, kā notika un tas nebūt nebija pārsteigums. Pirmos vārtus Jelgavas komandai guva 19 gadus vecas uzbrucējs Rihards Bečers, kuram tie arī ir pirmie vārti virslīgā (pērn Nākotnes jeb 1. līgas turnīrā guva 13 vārtus), bet neizšķirtu panāca japānis Riuga Nakamura, kurš pērn tāpat kā Sliede bija viens no Tukuma komandas pamatspēlētājiem (32 spēles un divi gūti vārti), kur viņš nokļuva ... caur Valmieras komandu (nespēlēja). Jelgavas komandā šī viņam bija tikai otrā spēle (šo sezonu Nakamura sāka Lietuvas "Optibet" A līgā FC "Hegelmann" rindās). Līdz ar to tagad FK "Liepāja" ir 39 punkti, "Valmiera FC' – 38 un FK "Auda" - 36 punkti. Plus valmieriešiem spēle rezervē, taču virtuālos punktus nerēķināsim – tos būs jāiegūst laukumā. Valmieriešiem tagad nākamās divas spēles būs ar abiem līderiem – vispirms viesos ar "Riga FC", bet tad savā laukumā ar RFS. Vai Liepājas komanda un "Auda" izmantos sev teorētiski labvēlīgo situāciju? Redzēsim. Ne liepājniekiem, ne "Audas" futbolistiem punktus arī neviens nedāvinās.