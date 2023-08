Bulgačs: Galvenais būs stabilitāte katrā spēlē

Šā gada Eiropas U-22 meistarsacīkšu bronzas medaļu ieguvēji Fokerots un Bulgačs ir vieni no sacensību Rīgā favorītiem.

"Protams, gribas parādīt saviem skatītājiem, ka es arī kaut ko māku, it īpaši, ja ģimene un draugi skatās. Gribas parādīt to labāko sniegumu," saka Bulgačs. "Mērķi ir augsti, bet iesim solīti pa solītim no spēles uz spēli, mēģināsim demonstrēt savu labāko sniegumu un katru spēli nospēlēt tik labi, cik varam. Galvenais ir stabilitāte katrā spēlē."